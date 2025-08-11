Підземний паркінг має з'явитися на Майдані Волі

У центрі Тернополя на Майдані Волі планують облаштувати підземний паркінг з приміщеннями громадського призначення. Відповідне рішення прийняли депутати Тернопільської міської ради під час сесії 1 серпня.

Відділ технагляду має скласти проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції Майдану Волі й будівництва підземного паркінгу. Це пакет документів, які мали б визначити використання та охорону земель, включаючи їхнє місце розташування, межі, цільове призначення та площу. Згідно з проєктом рішення, йдеться про ділянку розміром понад 1 га.

Попередньо, на Майдані Волі не лише проведуть реконструкцію, але й побудують підземний паркінг із приміщеннями громадського призначення. Водночас у проєкті зазначено, що об’єкти культурної спадщини мають бути збережені. Ймовірно, йдеться про пам’ятник королю Данилу Галицькому, який стоїть посередині площі.

ZAXID.NET звернувся із запитом до Тернопільської міської ради, щоб дізнатися, як саме виглядатиме підземний паркінг і громадські приміщення на площі, чи парковка буде платною та на скільки місць розрахована. У відповіді заступниця міського голови Тернополя Вікторія Остапчук зазначила, що наразі йдеться про складання проєкту землеустрою.

«Лише після цього буде розроблена архітектурна концепція реконструкції громадського простору центральної історичної частини міста і території навколо неї з врахуванням інклюзивності, модернізації інженерної інфраструктури, шляхів руху пішоходів і транспорту, озеленення і благоустрою та влаштування підземного гаража подвійного призначення», – йдеться у відповіді на запит.

Почати будувати підземний паркінг на Майдані Волі, який розташований поруч із Тернопільським замком та Кафедральним собором, не так просто, вважає науковиця й кандидатка історичних наук з Тернополя, яка побажала залишитися анонімною.

За її словами, спершу необхідно розробити програму містобудівних перетворень, яка передбачає максимальне вивчення земельної ділянки. Це геологічні, археологічні дослідження в історичному ареалі Тернополя. Адже Майдан Волі є центральним місцем, на території якого розташовувалося старе місто.

Міська рада має звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики. Із заявою необхідно також надати генеральний план, затверджену частину робочого проєкту землеустрою та паспорти опорядження фасадів навколишніх будівель. Після дозволу з Мінкульту із земельною ділянкою попрацюють науковці, в тому числі археологи. А вже після завершення всіх досліджень будівельникам нададуть дозвіл вирити котлован.

Як зауважила науковиця, було б цікаво дослідити підземні шари ґрунту в центрі Тернополя. Адже поруч розташований замок, під час укріплення фундаменту якого знаходили залишки артефактів черняхівської культури.

Додамо, що найстарішою будівлею Тернополя вважається старий замок – фортифікаційна споруда в місті, пам'ятка архітектури національного значення. Він розташований у середмісті на східному березі Тернопільського ставу на вул. Замковій, 12, неподалік від Майдану Волі.