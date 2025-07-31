Під охорону мають взяти два кургани

На Тернопільщині правоохоронці вимагають у громади укласти охоронний договір щодо курганів епохи бронзи на території Чортківського району. Два кургани розташовані на території села Гончарівка. У якому вони стані – наразі невідомо.

Кургани, які виявили в Чортківському районі, належать до епохи бронзи – ранньозалізного часу, який датується ІІ-І тис. до н. е. У 2017 році Міністерство культури внесло два кургани з Тернопільщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Археологічним об’єктам присвоїли категорію місцевого значення. Однак прокурори з’ясували, що Монастириська територіальна громада не уклала відповідний охоронний договір на ці об’єкти, повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

Прокурори звернулися до суду, щоб громада все-таки уклала договори на охорону курганів. «Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі за позовом прокуратури до однієї з територіальних громад Чортківського району про визнання бездіяльності та зобов’язання укласти охоронний договір щодо об’єкта культурної спадщини – пам’ятки археології місцевого значення – двох курганів у селі Гончарівка», – зазначили в прокуратурі

Зазначимо, що укладання такого договору є необхідним для збереження курганів. До того часу місцева громада може здати в оренду навколишні землі сільськогосподарським підприємствав, які можуть випадково зруйнувати частини пам’яток. Також договір може запобігти руйнуванню та втрати курганів як джерела історичної і культурної цінності.

Додамо, що два кургани епохи бронзи розташовані зі східної сторони села Гончарівка Монастириської громади, за 1 км на північний схід від крайніх хат, на вододільній частині пагорба.