За висновками науковців такі зразки – дуже рідкісні

Працівники Київської митниці вилучили в міжнародних посилках і після проведення експертиз передали Національному науково-природничому музею унікальні палеонтологічні цінності яким 430 мільйонів років. Це шість скам’янілостей, які житель Тернополя намагався відправити в США і Таїланд. За даними науковців, зразки давніх істот – дуже рідкісні, а тому стануть важливими експонатами.

Шість древніх каменів з відбитками вимерлих істот працівники Київської митниці виявили торік в двох міжнародних посилках. Обидві надіслав тернополянин. Він намагався незаконно переправити скам’янілості з України в США та Таїланд, повідомили в Київській митниці у вівторок, 25 лютого.



У посилці до США знаходилися три фосилії, які фахівці ідентифікували як плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести так званих «девонських риб». Дві ж фосилії, які прямували до Таїланду, виявилися цілими молюсками. Цілі зразки зустрічаються зрідка і мають унікальне наукове значення. Ще одна скам’янілість – це фрагмент панцира ракоскорпіона. Вік цих палеонтологічних зразків коливається в межах 408-430 млн років. Походять вони з Поділля, басейну річки Дністер.

За рішенням суду скам’янілості конфіскували в дохід держави, а за рішенням експертно-фондової ради при Міністерстві культури України їх передали до Національного науково-природничого музею. «Це вперше митниця в арсеналі мала настільки древні палеонтологічні цінності для передачі музею», – зазначили в Київській митниці.

Додамо, що фосилії – це рештки організмів або сліди їхньої життєдіяльності, збережені у осадових породах. Прикладами скам'янілостей є кістки, мушлі, екзоскелети, відбитки тварин або мікробів у камені, об'єкти, збережені у бурштині, волосся, скам'яніла деревина та залишки ДНК.