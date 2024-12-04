Ділянка розташована в селі Нагоряни

Господарський суд Тернопільщини вилучив в громади земельну ділянку, на якій розташована пам’ятка археології, і передав державі. Незважаючи на те, що земля має культурну та історичну цінність, сільська рада здавала її в оренду агрофірмі.

Земля, на якій в давнину розташовувалося древнє поселення, розташована на території села Нагоряни Чортківського району. Її площа становить 2,8 га, а вартість – 284 тис. грн. На ділянці археологи неодноразово знаходили речі вжитку стародавніх поселень. Однак цю територію більше ніж 10 років здавали в оренду і використовували під посів зернових культур.

Такі артифакти знаходять археологи на землі неподалік Нагірян

Працівники Бучацької окружної прокуратури подали позов до суду, щоб вилучити цю ділянку, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в середу, 4 грудня. Під час розслідування правоохоронці встановили, що земля має історико-культурне призначення і відповідно до законодавства повинна перебувати у державній власності. Однак її передали у комунальну власність громади і вона використовувалася як землі сільськогосподарського призначення. Через це поверхня поселення тривалий час розорювалася і руйнувалася.

Серед знайдених речей - частини горщиків, стародавніх інструментів

Господарський суд Тернопільщини задовільнив позов прокуратури, вилучив земельну ділянку з власності громади і передав її у власність Тернопільської обласної військової адміністрації.

За даними Вікіпедії, поблизу Нагорян виявлено археологічні пам'ятки трипільської, черняхівської і давньоруської культур.