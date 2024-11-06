У громади на Хмельниччині відсудили ділянку із 25 курганами ранньослов’янської епохи
Прокурори завадили Гуменецькій громаді використовувати історичні землі не за призначенням
Господарський суд Хмельницької області зобовʼязав Гуменецьку громаду повернути державі землі історико-культурного призначення з 25 курганами. Про це у середу, 6 листопада, повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
За даними слідства, під час інвентаризації земель Гуменецька сільська рада незаконно віднесла ділянку, на якій розміщені дохристиянські поховання, до земель сільськогосподарського призначення з наміром передати у приватну власність.
Як уточнила ZAXID.NET речниця прокуратури області Марина Тисячна, йдеться про ділянку з 25 курганами. Щоправда, розпорядитися землею не за призначенням не встигли, оскільки правоохоронці вчасно виявили порушення.
Суд зобов’язав територіальну громаду повернути землю під пам’яткою археології місцевого значення ранньослов’янської епохи у власність держави.
Додамо, що перші поселення на території села Гуменці з'явилися ще в доісторичну добу, що підтверджують кам'яні знаряддя праці: кременеві ножі, наконечники стріл, кам'яні ручні рубила, скребачки тощо, які досі знаходять у межах населеного пункту. Спочатку край заселяли хлібороби-скотарі, а пізніше слов'яни, які займалися землеробством, і менше скотарством і мисливством. Археологічними пам'ятками села є Городище на Кармалюковій горі із північно східного боку. Сліди земляних укріплень, висипаного валу зберігаються і тепер. Крім того, у межах громади збереглися групи курганів, відомостей про які небагато.