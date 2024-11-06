Господарський суд Хмельницької області зобовʼязав Гуменецьку громаду повернути державі землі історико-культурного призначення з 25 курганами. Про це у середу, 6 листопада, повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За даними слідства, під час інвентаризації земель Гуменецька сільська рада незаконно віднесла ділянку, на якій розміщені дохристиянські поховання, до земель сільськогосподарського призначення з наміром передати у приватну власність.

Як уточнила ZAXID.NET речниця прокуратури області Марина Тисячна, йдеться про ділянку з 25 курганами. Щоправда, розпорядитися землею не за призначенням не встигли, оскільки правоохоронці вчасно виявили порушення.

Суд зобов’язав територіальну громаду повернути землю під пам’яткою археології місцевого значення ранньослов’янської епохи у власність держави.

Додамо, що перші поселення на території села Гуменці з'явилися ще в доісторичну добу, що підтверджують кам'яні знаряддя праці: кременеві ножі, наконечники стріл, кам'яні ручні рубила, скребачки тощо, які досі знаходять у межах населеного пункту. Спочатку край заселяли хлібороби-скотарі, а пізніше слов'яни, які займалися землеробством, і менше скотарством і мисливством. Археологічними пам'ятками села є Городище на Кармалюковій горі із північно східного боку. Сліди земляних укріплень, висипаного валу зберігаються і тепер. Крім того, у межах громади збереглися групи курганів, відомостей про які небагато.