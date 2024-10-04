Господарський суд Хмельницької області зобовʼязав Чемеровецьку громаду повернути державі 1,5 га земель історико-культурного призначення. Про це у п’ятницю, 4 жовтня, повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За даними слідства, під час інвентаризації земель у вересні 2018 року Чемеровецька селищна рада незаконно віднесла ділянку, на якій розміщені дохристиянські поховання, до земель сільськогосподарського призначення та передала у комунальну власність громади.

«У результаті таких дій виникли передумови для пошкодження об’єкта культурної спадщини, втрати наукової та історичної цінності ранньослов’янської епохи», – зазначили у прокуратурі.

Як уточнила ZAXID.NET речниця прокуратури області Марина Тисячна, йдеться про ділянку з 60 курганами. Щоправда, використати у сільськогосподарських цілях її не встигли, оскільки правоохоронці вчасно виявили порушення.

Відтак, суд задовольнив позов прокуратури про повернення ділянки законному власникові – державі.

Додамо, що на околицях Чемеровецької громади Хмельницької області збереглося чимало історичних памʼяток. Оскільки місцевість була недалеко від Дністра, то там проживали племена скіфів, черняхівців, ранніх русичів та трипільців. Під час розкопок археологи виявили рештки поселень та знаряддя праці. Крім того, у низці сіл на території громади залишились кургани – земляні, рідше кам'яні, насипи над стародавніми похованнями. Наприклад, у селі Вільхівці є 14 курганів, на полі в селі Гуків – п’ять курганів, відомо, що там були поселення трипільського та давньоруського часів. А в селі Івахнівці наприкінці ХІХ століття розкопали кілька курганів із кам’яним насипом, в яких виявили захоронення скіфського часу з різноманітним інвентарем.