Двошарове городище розташоване біля села Кривчик Дунаєвецької громади

Кам’янець-Подільська окружна прокуратура через суд домоглася повернення у державну власність 1,4 га пам’ятки археології – Двошарового городища, вартість якого оцінюють у 18 млн грн. Про це 1 липня повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними правоохоронців, 1,4 га об’єкта культурної спадщини у 2020 році незаконно передали у приватну власність жителя Дунаєвецької громади для ведення сільського господарства.

«Внаслідок таких дій було порушено виключне право власності держави на особливо цінні землі, а також створено реальні ризики пошкодження археологічної спадщини України. У зв’язку з цим, прокуратура пред’явила до суду позов про зобов’язання повернути ділянку законному власникові», – зазначають у прокуратурі.

Суд задовольнив позовні вимоги й зобов’язав місцевого жителя повернути державі 1,4 га землі.

Додамо, що Двошарове городище розташоване біля села Кривчик Дунаєвецької громади. На його території продовжують знаходити численні артефакти: знаряддя праці, посуд, рештки людських поховань. Назва городища пов’язана з його історією, оскільки одну його частину використовували в оборонних цілях, в іншу – для життя в мирний час.