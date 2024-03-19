Суд повернув 1,8 га Білівського городища у власність держави

Господарський суд Рівненської області зобов’язав Зорянську сільську раду повернути державі 1,8 га земель історико-культурного призначення вартістю майже 40 млн грн. Як повідомила 19 березня прес-служба прокуратури Рівненської області, попри законодавчу заборону ділянку передали у комунальну власність громади.

«Йдеться про Білівське давньоруське городище на околиці однойменного села, яке своїм ландшафтом та краєвидами вабить туристів з усієї України. Це пам’ятка археології національного значення, що перебуває під особливою охороною держави, а землі під Городищем не підлягають передачі з державної до комунальної або іншої форми власності», – йдеться у повідомленні.

Водночас у прокуратурі встановили, що 1,8 га земель із охоронної зони пам’ятки незаконно віднесли до земель сільськогосподарського призначення й передали із державної у комунальну власність Зорянської громади. Відтак, Рівненська окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом. Суд підтримав позицію прокуратури і повернув Білівське городище у власність держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Білівське давньоруське городище – пам’ятка археології національного значення, знаходиться в селі Білів Рівненського району. Під час розкопок курганних поховань поряд із городищем, археологи знайшли артефакти (кераміку, металеві та кістяні побутові речі, знаряддя праці, зброю, прикраси), що зберігаються у Національному музеї історії України в Києві. Наразі природний об’єкт – визначне місце для туристів.