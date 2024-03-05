У державну власність повернули 0,6 га Кунинського городища

Здолбунівський районний суд зобов’язав повернути державі 0,6 га ділянки Кунинського городища, що знаходиться в урочищі «Замок» Здовбицької територіальної громади. Її вартісь оцінюють у 3,2 млн грн. Як повідомила 5 березня прокуратура Рівненщини, попри законодавчу заборону, Кунинська сільська рада передала у приватну власність місцевому жителю землю історико-культурного призначення, яку він використовував для ведення сільського господарства.

«Як об’єкт історії та культури воно перебуває під особливою охороною, а землі під ним можуть бути винятково у власності держави. Свого часу на території Городища археологами зібрано уламки гончарного посуду Х-ХI ст. та ХVII-ХVIII ст. Наразі прокуратура довела незаконність приватизації землі з історичною пам’яткою», – йдеться у повідомленні.

Рішення поки не набрало законної сили, тому його ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Кунинське городище – пам’ятка археології національного значення, що знаходиться в урочищі «Замок» на окраїні села Кунин Здовбицької територіальної громади. Городище овальної форми, оточене по периметру валом, заввишки до 3,5 м.