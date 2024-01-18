Білівське давньоруське городище датується Х-ХІ століттями

Господарський суд постановив повернути у державну власність 1,8 га Білівського давньоруського городища на Рівненщині. У 2021 році сільрада перереєструвала 1,8 га земель на його території у комунальну власність, хоча це було заборонено.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, йдеться про відоме на Рівненщині Білівське давньоруське городище – пам’ятку археології національного значення, що розташована на території Зорянської громади, неподалік села Білів. Як об’єкт історії та культури Х–ХI століть городище перебуває під особливою охороною держави, а землі під ним не підлягають передачі з державної до комунальної або іншої форми власності.

Водночас відомо, що земельну ділянку площею 1,8 га в межах охоронної зони пам’ятки безпідставно передали із державної у комунальну власність громади. Рішення прийняла Зорянська сільрада в січні 2021-го року. Прокуратура ж звернулась до суду, аби його скасувати.

«Рішенням господарського суду Рівненської області задоволено позовні вимоги Рівненської окружної прокуратури та зобов’язано орган місцевого самоврядування повернути державі земельну ділянку історико-культурного призначення вартістю 38,5 млн грн», – йдеться у повідомленні. Зауважимо, що рішення поки не набрало законної сили, сільрада може подати апеляцію.

Додамо, що за археологічними джерелами Білівське городище датується Х-ХІ ст. Тут був розміщений поселенський комплекс, що охоплював городище, поселення та курганний могильник. Частину курганів розкопали в ХХ столітті.

Також Білівське городище протягом останніх років стало популярним місцем для фотосесій.