Чоловік продовжив розводити рибу у ставках, хоча термін дії договору оренди водойм завершився

На Волині у підприємця через суд забрали землю зі ставками вартістю 223 млн грн. Суд встановив, що Юрій Круковський продовжував орендувати ставки і розводити рибу, хоча термін дії договору оренди вже завершився. Суд першої інстанції відхилив позов прокуратури, але в вівторок, 12 грудня, стало відомо, що апеляційний суд таки постановив повернути ставки у власність Берестечківської громади.

У прокуратурі пояснюють, що після завершення договору оренди підприємець продовжував орендувати ставки у селі Перемиль і при цьому нічого за це не платив у бюджет Берестечківської громади. Тож прокурори подали позов до Господарського суду, аби повернути землі у власність громади.

«Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, проте прокурори відстояли свою позицію щодо необхідності повернення землі зі ставками громаді в апеляційному суді. Північно-західний апеляційний господарський суд, приставши на позицію прокуратури, зобов’язав суб’єкт господарювання повернути громаді Берестечка земельні ділянки водного фонду загальною площею майже 80 га та вартістю 223 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Рішення апеляційного суду в реєстрі ще немає, однак, судячи з серпневого рішення першої інстанції, підпримцем, у якого забрали ставки, є Юрій Круковський. Він зареєстрував свій ФОП в 1996 році, основним видом діяльності є прісноводне рибництво. Чоловік користувався не лише ставками у селі Перемиль Берестечківської громади, а й також у селі Холонів Горохівської громади.