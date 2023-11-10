Ставок викопали неподалік села Старий Кривин Нетішинської громади

На Хмельниччині судили підприємця, який викопав ставок на землях сільськогосподарського призначення. Його визнали винним у безгосподарському використанні земель та оштрафували на 17 тис. грн.

Як йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду, обвинувачений Сергій П. очолює підприємство з видобутку корисних копалин. У 2020 році підприємство придбало чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення біля села Старий Кривин Нетішинської громади. Однак, чоловік, не змінивши цільове призначення ділянок, викопав на них ставок, площею понад 3 га.

«Таке використання вказаних земельних ділянок призвело до псування земель, утворення штучних водойм, що унеможливлює подальше використання земель за їх цільовим призначенням», – йдеться у вироку.

Свою провину підприємець визнав і підписав угоду про визнання винуватості. На засіданні 7 листопада суддя Тетяна Мотонюк цю угоду затвердила. Відтак Сергія П. визнали винним у порушенні ч.1 ст. 254 ККУ (безгосподарське використання земель) та призначили 17 тис. грн штрафу.

За проведення земельно-технічної експертизи чоловік повинен сплатити 35 тис. грн.