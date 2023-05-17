Незаконно викопаний ставок займає площу в 3 га

На Хмельниччині поліція відкрила кримінальне провадження щодо підприємця, який незаконно викопав ставок. Внаслідок дій чоловіка на ділянці в 3 га, яка передбачена лише для ведення сільського господарства, з'явилась водойма.

Як повідомляє Шепетівське районне управління поліції, підозру вручили 47-річному уродженцю Сумщини, який очолював підприємство з видобутку піску та інших корисних копалин.

«На земельних ділянках сільськогосподарського призначення за допомогою спеціальної техніки було знято верхній шар ґрунту. Це призвело до порушення родючості та неможливості подальшого використання ділянок за цільовим призначенням», – йдеться у повідомленні.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 254 ККУ (безгосподарське використання земель). Санкція статті передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу.