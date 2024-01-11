Господарський суд зобов’язав Боратинську громаду скасувати реєстрацію права комунальної власності на 90 га земель вартістю 1,5 мільярди гривень. Правоохоронці встановили, що ділянка була незаконно зареєстрована як земля комунальної власності, хоча належала вона державі та була в користуванні в «Укрзалізниці».

Судячи з ухвал у реєстрі судових рішень, йдеться про ділянку в 93 га на території Боратинської громади. Її призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту. В 2020 році сільрада зареєструвала ділянку як землю комунальної власності.

«Це спричиняло ризики незаконного розпорядження землями транспорту, загрожувало збереженню залізничного покриття у належному стані та забезпеченню потреб у пасажирських і вантажних перевезеннях», – зазначають в прокуратурі.

Прокурори подали позов до Господарського суду. У четвер, 11 січня, стало відомо, що позов задовольнили: землі вартістю 1,5 млрд грн постановили повернутись у державну власність. Зауважимо, що сільрада ще може подати позов та оскаржити вказане рішення.