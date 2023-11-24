Господарський суд Волині постановив повернути у державну власність понад 16 га земель біля кордону. Встановлено, що Держгеокадастр незаконно віддав їх міській раді в комунальну власність, хоча вони повинні перебувати на балансі держави. Відтак прокуратура подала позов до суду і домоглася повернення територій.

Як повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, йдеться про 16 га земель вартістю орієнтовно 330 млн грн.

«Попри те, що вказана ділянка належить до земель оборони, може перебувати лише у державній власності, не підлягає передачі до комунальної чи приватної власності та щодо якої встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав її у власність органу місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні.

В ухвалі Господарського суду йдеться, що ділянку зареєстрували під виглядом земель сільськогосподарського призначення та передали Устилузькій міськраді.

Прокуратура подала позов з вимогою повернути ділянку у власність держави. У п’ятницю, 24 листопада, стало відомо, що Господарський суд задовольнив позов та скасував за міською радою реєстрацію права комунальної власності на 16 га земель.