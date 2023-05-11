Прикордонник допоміг захопити 45 га земель в прикордонній смузі

Прикордонника Луцького загону підозрюють у допомозі аграрію в захопленні 45 га земель прикордоннної смуги. За сприяння прикордонника на цих ділянках агропідприємство вирощувало сільськогосподарські культури.

Як повідомила прес-служба теруправління ДБР у Львові, вказана фірма орендувала понад 284 га землі у місцевих мешканців – власників паїв. Але підприємець, щоб збільшити прибутки компанії, вирішив розширити посівні площі на землі прикордонної смуги.

Співпрацювати з ним погодився начальник відділення прикордонної служби. Він забезпечив безперешкодний доступ техніки та персоналу бізнесмена до ділянок, які перебувають під особливою охороною.

«Працівники незаконно вирубали дерева та чагарників на 45 гектарах і засадили територію сільгосппродукцію. За підрахунками, держава, як законний власник, через самовільне захоплення та використання земель не за призначенням, зазнала збитків у понад 7,2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону додають, що аграрій, який фігурує у розслідуванні, також є депутатом однієї з міських рад області, але наразі його імені не розголошують.

Підприємцеві та прикордоннику вже вручили підозри за статтею про самовільне зайняття землі. У разі доведення вини їм загрожує максимум до двох років ув'язнення.

Також слідчі перевіряють, чи постраждала від такого дій зловмисників система охорони українського кордону.