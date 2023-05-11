Волинський прикордонник допоміг аграрію захопити 45 га земель у прикордонній смузі
За підрахунками слідчих, держава зазнала збитків на понад 7 млн грн
Прикордонника Луцького загону підозрюють у допомозі аграрію в захопленні 45 га земель прикордоннної смуги. За сприяння прикордонника на цих ділянках агропідприємство вирощувало сільськогосподарські культури.
Як повідомила прес-служба теруправління ДБР у Львові, вказана фірма орендувала понад 284 га землі у місцевих мешканців – власників паїв. Але підприємець, щоб збільшити прибутки компанії, вирішив розширити посівні площі на землі прикордонної смуги.
Співпрацювати з ним погодився начальник відділення прикордонної служби. Він забезпечив безперешкодний доступ техніки та персоналу бізнесмена до ділянок, які перебувають під особливою охороною.
«Працівники незаконно вирубали дерева та чагарників на 45 гектарах і засадили територію сільгосппродукцію. За підрахунками, держава, як законний власник, через самовільне захоплення та використання земель не за призначенням, зазнала збитків у понад 7,2 млн грн», – йдеться у повідомленні.
У прес-службі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону додають, що аграрій, який фігурує у розслідуванні, також є депутатом однієї з міських рад області, але наразі його імені не розголошують.
Підприємцеві та прикордоннику вже вручили підозри за статтею про самовільне зайняття землі. У разі доведення вини їм загрожує максимум до двох років ув'язнення.
Також слідчі перевіряють, чи постраждала від такого дій зловмисників система охорони українського кордону.