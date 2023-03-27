Двох уродженців Луганщини затримали за кількасот метрів від українсько-польського кордону

На Волині прикордонники затримали двох ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон з Польщею. Про чоловіків, які йшли в бік лінії розмежування, правоохоронців повідомив місцевий мешканець. Затримані пояснили, з України вони втікали, аби уникнути мобілізації. За спробу незаконного перетину кордону їм загрожує по 3,4 тис. грн штрафу.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, чоловіків затримали військовослужбовці відділу прикордонної служби «Амбуків» в суботу, 25 березня.

«Про рух невідомих у бік українсько-польського кордону правоохоронцям повідомив житель прикордоння. На вказаний напрямок одразу виїхала група реагування прикордонників. Згодом за кількасот метрів до кордону чоловіків затримали», – йдеться у повідомленні.

Правопорушниками виявилися 21- та 22-річні уродженці Луганщини. Прикордонникам вони пояснили, що хотіли втекти з України, аби уникнути мобілізації.

Відносно затриманих склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Порушникам загрожує мінімум по 3,4 тис. грн штрафу.