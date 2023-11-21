На Хмельниччині затримали посадовицю Держгеокадастру за підозрою у роздачі земель державної власності на 3,6 млн грн. Її звинувачують у зловживанні службовим становищем та підробленні документів.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, у травні 2021 року посадовиця підготувала та передала на підпис керівнику накази про відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам площею понад 60 га на території Чорноострівської громади.

«При цьому службовиця умисно приховала, що землі віднесені до особливо цінних, а дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у постійне користування вже кілька років як надано місцевому навчальному закладу», – йдеться у повідомленні.

Частина з вказаних земель вибула з власності держави на підставі наказів, які підозрювана підробила. Суму збитків правоохоронці оцінюють в 3,6 млн грн.

Слідчі повідомили посадовиці про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). У разі доведення вини їй загрожує від трьох до шести років тюрми. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, влітку цього року правоохоронці викрили керівника обласного Держгеокадастру на роздачі 16 га земель. За попередніми підрахунками, через цю схему держава зазнала збитків на майже 700 тис. грн. Розслідування справи вже завершене, матеріали передали до суду.