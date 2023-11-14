Головною обвинуваченою в цій справі є чиновниця Старокостянтинівської міськради

Міністерству оборони України повернули 8 га земель біля Старокостянтинова, які раніше незаконно передали під забудову. Судова тяганина щодо решти 4 га ще триває. Головною обвинуваченою у цій справі є чиновниця Старокостянтинівської міськради, яка віднесла ці ділянки до земель комунальної власності, хоча вони належали Міністерству.

Нагадаємо, схему Державне бюро розслідувань викрило у червні минулого року. З’ясувалось, що завідувачка відділу з питань регулювання земельних відносин виконкому Старокостянтинівської міськради в 2017 році віднесла 12 га земель Міністерства оборони до комунальної форми власності.

Спираючись на неправдиві дані, депутати Старокостянтинівської міськради розподілили землі на 81 ділянку та передали під приватне будівництво, а посадовиця погодила проект цього рішення.

У вівторок, 14 листопада, прес-служба ДБР повідомила, що протягом 2023 року у власність Міністерства оборони України повернули 46 земельних ділянок загальною площею 8 га. Судові процеси щодо повернення решти земельних ділянок, а це близько 4 га, ще тривають.

Також слідчі завершили досудове розслідування щодо посадовиці, її звинувачують у порушенні ч.2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Максимально їй загрожує до п’яти років ув’язненння.