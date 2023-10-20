Справу розглядали в Хмельницькому апеляційному суді

Державна реєстраторка з Хмельниччини отримала три роки ув’язнення за зловживання службовим становищем. Слідство встановило, що посадовиця безпідставно виключила з державного реєстру відомості про арешт будинку на околиці Хмельницького та земельної ділянки, на якій він розташований. Вказані обмеження застосовувались судом через вирішення спору про поділ колишнім подружжям спільно нажитої нерухомості вартістю понад 1 млн грн.

Судячи з інформації у реєстрі судових рішень, йдеться про реєстраторку Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Тетяну Скавронську.

Суд першої інстанції у вересні 2022 року виправдав жінку. Однак, прокуратура подала апеляцію і виграла її. «За результатами розгляду апеляційної скарги прокуратури Хмельницьким апеляційним судом скасовано виправдувальний вирок суду першої інстанції та ухвалено новий за фактом незаконного внесення державним реєстратором змін до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Жінці присудили три роки тюрми з позбавленням права обіймати посади у сфері реєстрації прав на такий же термін. Також вона повинна сплатити 17 тис. грн штрафу.

Окрім того, ще раніше було засуджено чоловіка, в інтересах якого діяла обвинувачена. Відомо, що домовившись із держреєстраторкою він намагався присвоїти собі все майно. Щоправда, він відбувся значно м’ягшим покаранням: чоловіком присудили рік іспитового терміну.