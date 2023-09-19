Чоловіка затримали правоохоронці у липні цього року після отримання 265 тис. грн

Хмельницький суд призначив 93,5 тис. грн штрафу підприємцеві, який вимагав 265 тис. грн хабара. Чоловіка визнали винним у зловживанні впливом, оскільки за гроші він обіцяв вплинути на посадовців Держпраці та посприяти, аби вони видали необхідні замовнику дозволи.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, обвинуваченим у цій справі є директор ТОВ «ХЕТЦ Спектр», яке спеціалізується на розробці документів для звернення до Держпраці, на підставі яких посадовці видають дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

У квітні цього року до фірми звернувся підприємець, який хотів отримати такі дозволи. Директор «Спектру» запевнив, що зможе повпливати на посадовців управління Держпраці, однак попросив за це 265 тис. грн готівкою. Ще 35 тис. грн підприємець повинен був надіслати на рахунок фірми.

Обвинувачений отримав гроші 7 липня у своєму офісі. Після цього його затримали правоохоронці, а згодом вручили підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

Відомо, що в процесі слідства чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 12 вересня суддя Світлана Данькова цю угоду затвердила. Тож підсудного визнали винним у зловживанні впливом і призначили йому 93,5 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що максимально санкція цієї статті передбачає до п'яти років тюрми, однак при визначенні покарання взяли до уваги те, що підприємець «активно сприяв розкриттю злочину», розкаявся, а також, що він має позитивні характеристики за місцем проживання та відсутність судимостей.

Що ж до хабара, то 261 тис. грн повернуть департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, а ще 4 тис. грн – підприємцеві, в якого обвинувачений вимагав хабар.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції. Однак, судячи з того, що була підписала угода про визнання винуватості, оскаржувати рішення суду, ймовірно, не будуть.