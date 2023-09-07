Підозри у цій справі отримали троє осіб: двоє держслужбовців та директор фірми-підрядника

На Хмельниччині поліція викрила схему з розкрадання грошей на ремонті доріг. За версією слідства, підрядник спільно з двома держслужбовцями розтратили понад 9 млн грн.

Як повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань поліції, злочинну схему розробили службові особи державної установи з утримання автомобільних доріг та посадовці підрядної організації.

«Фігуранти розробили схему привласнення бюджетних коштів, виділених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення. До актів виконаних будівельних робіт ділки вносили фіктивні відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних матеріалів, після чого особисто підписували документи. На підставі офіційно завірених паперів зловмисники отримували гроші з бюджету для подальших робіт, які не виконувалися в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Експертні дослідження підтвердили факт розтрати посадовцями 9,3 млн грн з держбюджету.

Слідчі повідомили про підозру директору підрядної організації за ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років тюрми.

Також підозри за ч.2 ст. 367 ККУ (службова недбалість) отримали двоє службовців державної установи. Їм загрожує максимум до п'яти років ув'язнення.