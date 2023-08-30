Вирок у цій справі виніс Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницький суд визнав винним у зловживанні впливом заступника директорки департаменту екології Хмельницької ОВА Володимира Дідуха. У суді слідство довело, що чоловік отримав 6 тис. грн в обмін на сприяння у видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферу. Відомо, що посадовець підписав угоду про визнання винуватості і погодився сплатити 42,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, з грудня 2021 року обвинувачений Володимир Дідух працював на посаді начальника управління захисту довкілля департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОВА, а також був заступником директорки цього департаменту.

У листопаді минулого року до нього на прийом прийшла представниця підприємства «Поділля-Тепло-Інвест», щоб отримати дозволи для підприємства на викиди забруднюючих речовин у атмосферу. Службовець пояснив їй, які документи для цього необхідні, а також надав обмежений список установ, у яких можна виготовити проектно-дозвільну документацію.

Жінка вирішила звернутись до однієї з фірм, зазначених у списку: йдеться про приватне підприємство «Еванте». «[Директор фірми] повідомив, що вартість наданих послуг буде становити близько 50 тис. грн, частину з яких необхідно передати службовим особам департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА з метою впливу на прийняття рішення начальницею департаменту, до повноважень якої входить підписання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря», – йдеться у матеріалах справи.

З 50 тис. офіційно на рахунок підприємства жінці сказали надіслати лише 5 тис. грн. Решту суми сказали принести готівкою. Наприкінці березня вона передала 20 тис. грн, а вже 13 квітня керівник «Еванте» передав з цієї суми Володимиру Дідуху 6 тис. грн. Наступного дня після цього дозволи на викиди забруднюючих речовин були підписані.

Згодом схему викрили правоохоронці, а Володимиру Дідуху вручили підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). В процесі слідства посадовець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 25 серпня суддя Сергій Марцинкевич цю угоду затвердив: посадовця визнали винним у зловживанні впливом і оштрафували на 42,5 тис. грн. Суд постановив скасувати рішення про відсторонення чоловіка від посади. За проведені експертизи він також повинен заплатити 5,7 тис. грн.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції. Однак судячи з того, що вони підписали угоду про визнання винуватості і погодились на обумовлене покарання, оскаржувати вирок ніхто не буде.

Додамо, що наприкінці квітня прес-служба поліції звітувала, що у корупційній схемі підозрюють не лише заступника директорки, а й саму очільницю департаменту екології Ганну Богданович. Посадовиця усі звинувачення категорично відкидає, зазначаючи, що правоохоронці під час обшуку вилучили у неї 10 тис. грн зарплатні, яку вона начебто перед тим зняла у банкоматі. Також підозру в цій справі отримав директор фірми, якого поліція вважає посередником. Розслідування цих справ ще триває.