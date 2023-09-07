Лікар-отоларинголог отримав від пацієнтки 2 тис. грн хабара

Суд виніс вирок лікареві з Кам'янця-Подільського у справі про отримання 2 тис. грн хабара. Володимира Грицика визнали винним, однак штраф він не платитиме через завершення строків давності: з моменту його викриття до постановлення вироку минуло сім років.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, чоловік обіймав посаду отоларинголога у Кам'янець-Подільській центральній районній лікарні. У березні 2016 року до нього звернулась 26-річна дівчина, яка хотіла пройти стаціонарне лікування у медзакладі, аби на підставі виписки продовжити групу інвалідності.

Жінка у суді пояснила, що лікар запропонував їй не лікуватись стаціонарно, а просто купити довідку за 2 тис. грн. Її це обурило, тому вона звернулась до поліції. Згодом під контролем правоохоронців вона передала Володимиру Грицику хабар.

«Коли зайшла до службового кабінету лікаря, він сидів за столом, крім нього був ще один лікар та медична сестра. [Обвинувачений] у її присутності написав відповідну довідку, та після того, як вона повідомила йому про малий термін лікування, він виправив цифру, поставивши іншу дату на довідці. Після цього вона передала йому кошти, за що він подякував. Тоді ж вона вийшла з кабінету. [...] На лікування в ЦРЛ вона не ходила, оскільки обурила поведінка лікаря», – наводять свідчення жінки у матеріалах справи.

Допитаний у суді лікар заперечив провину. Пояснив, що видав лише довідку про перебування жінки на амбулаторному лікуванні. Також він назвав жінку провокаторкою, бо вона начебто фігурувала у іншому кримінальному провадженні щодо вимагання хабарів.

Суддя Юрій Мантуляк визнав Володимира Грицика винним у порушенні ч.3 ст. 354 ККУ (отримання працівником установи, що не є службовою особою, неправомірної вигоди) та ч.2 ст. 358 ККУ (складання працівником установи, що не є службовою особою, завідомо підробленого документу). Суд призначив йому 8,5 тис. грн штрафу, але водночас звільнив від цього покарання через завершення строків давності. Володимир Грицик повинен буде лише заплатити 1 тис. грн за проведені під час розслідування експертизи.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.