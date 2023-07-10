Чоловікові вручили підозру за статтею про зловживання впливом

На Хмельниччині на хабарі в 265 тис. грн затримали директора підприємства, що видавало дозвільні документи. Ці гроші чоловік вимагав від місцевого підприємства за оформлення дозволів на виконання робіт із підвищеною небезпекою.

У прес-службі прокуратури Хмельниччини повідомляють, що місцевий підприємець звернувся до фірми, директором якої є підозрюваний, задля одержання дозволів на проведення робіт, пов'язаних із підвищеною небезпекою. Офіційно підприємець мав сплатити за послуги 35 тис. грн.

«Однак фігурант висунув вимогу про надання йому 265 тис. грн за вплив на службових осіб центрально-західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, до кола повноважень яких входить надання таких дозволів. Наголосив, що лише у такому випадку буде прийнято позитивне рішення щодо оформлення документів», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали одразу після отримання обумовленої суми. Правоохоронці вже провели обшуки за місцем роботи працівників управління Держслужби з питань праці, офісному приміщенні експертного підприємства та за місцями проживання учасників схеми.

Додамо, що у прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань додають, що у схемі були задіяні й посадовці регіонального управління Держслужби з питань праці. Однак поки ніхто з них підозр не отримував.

Поки підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) вручили лише директору підприємства. Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Наразі підозрюваного відправили під домашній арешт.