Чоловікові вручили підозру за статтею про вимагання хабара

У Хмельницькому затримали інспектора «Хмельницькобленерго», який отримав 100 тис. грн хабара. За ці гроші він обіцяв «скрутити» лічильники, щоб зменшити обсяг спожитої електроенергії та таким чином вирішити проблему з заборгованістю.

Як повідомила прес-служба СБУ, мешканка Хмельницького, яка займається волонтерством, мала заборгованість за спожиту електроенергію в орендованому приміщенні, де надавала тимчасовий прихисток переселенцям та готувала продуктові набори для військових на передову.

Інженер-інспектор «Хмельницькобленерго», до обов'язків якого входило проводити перевірку, за винагороду обіцяв «скрутити» лічильники і таким чином зменшити обсяги спожитої електроенергії. За це він вимагав у жінки 100 тис. грн хабара.

«Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України після отримання ним коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення. Незабаром чоловікові оберуть запобіжний захід.