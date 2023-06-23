Викладачок затримали після того, як вони отримали хабарі

Двох викладачок вищого навчального закладу на Хмельниччині викрили на регулярному отриманні хабарів від студентів. Посадовиці брали гроші в обмін на успішне складання екзаменів та написання наукових робіт.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, підозри отримала директорка інституту та асистентка однієї з кафедр вищого навчального закладу. Однак назву ВНЗ наразі не розголошують.

За версією слідства, посадовиці налагодили схему отримання хабарів від студентів за складання екзаменів, написання дипломних та магістерських робіт, а також вплив на інших членів комісії під час їхнього захисту.

«Викрили освітянок під час отримання ними грошей: 8 тис. грн директоркою інституту та 350 доларів асистенткою кафедри. Під час проведення обшуків поліцейські вилучили гроші, флешки, чорнові записи зі списками «боржників» тощо», – йдеться у повідомленні.

Наразі обом посадовицям повідомили про підозри за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У разі доведення вини їм загрожує мінімум по 34 тис. грн штрафу. Максимально ж санкція цієї статті передбачає до п'яти років тюрми.