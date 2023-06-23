Двох викладачок з Хмельниччини викрили на регулярному отриманні хабарів
Підозру отримала директорка інституту та асистентка однієї із кафедр
Двох викладачок вищого навчального закладу на Хмельниччині викрили на регулярному отриманні хабарів від студентів. Посадовиці брали гроші в обмін на успішне складання екзаменів та написання наукових робіт.
Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, підозри отримала директорка інституту та асистентка однієї з кафедр вищого навчального закладу. Однак назву ВНЗ наразі не розголошують.
За версією слідства, посадовиці налагодили схему отримання хабарів від студентів за складання екзаменів, написання дипломних та магістерських робіт, а також вплив на інших членів комісії під час їхнього захисту.
«Викрили освітянок під час отримання ними грошей: 8 тис. грн директоркою інституту та 350 доларів асистенткою кафедри. Під час проведення обшуків поліцейські вилучили гроші, флешки, чорнові записи зі списками «боржників» тощо», – йдеться у повідомленні.
Наразі обом посадовицям повідомили про підозри за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У разі доведення вини їм загрожує мінімум по 34 тис. грн штрафу. Максимально ж санкція цієї статті передбачає до п'яти років тюрми.