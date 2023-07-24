Посадовицю університету судили за зловживання впливом

Директорці одного з підрозділів Подільського державного університету призначили 51 тис. грн штрафу за отримання хабара від студента. Слідство встановило, що за 8 тис. грн Юлія В. обіцяла повпливати на викладачів, аби студент успішно склав екзамени. Додамо, що це не перша корупційна історія в цьому навчальному закладі: тиждень тому судили асистентку цього ж університету, яка взяла в студента 350 доларів хабара.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, обвинувачена Юлія В. з 2020 року обіймала посаду директорки навчально-наукового інституту заочної та дистанційної освіти Подільського державного університету.

У травні до неї звернувся студент першого курсу з питанням щодо перездачі заліків та іспитів за другий навчальний семестр. За версією слідства, під час цієї розмови посадовиця запевнила студента, що вона зможе допомогти йому успішно скласти іспити, повпливавши на інших викладачів. Однак за свої послуги вона попросила 8 тис. грн.

Гроші Юлія В. отримала 2 червня. Після цього її затримали, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

В процесі слідства жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій заявила про розкаяння у вчиненому та погодилась на обумовлене сторонами покарання. Суддя Іван Драч на засіданні 19 липня цю угоду затвердив.

Тож Юлію В. визнали винною у зловживанні впливом і призначили їй 51 тис. грн штрафу. Гроші, які отримала посадовиця, повернуть студентові. Зауважимо, що вирок ще не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати вирок ніхто не буде.

Нагадаємо, тиждень тому судили асистентку однієї з кафедр цього ж Подільського державного університету, яка взяла у студента 350 доларів. За ці гроші вона обіцяла повпливати на членів екзаменаційної комісії, а ще написати за нього дипломну. За це асистентку оштрафували на 51 тис. грн. Своєї провини вона не заперечувала і також уклала угоду про визнання винуватості.