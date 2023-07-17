Працівницю університету на Хмельниччині оштрафували на 51 тис. грн за отримання хабара
Посадовиця за 350 доларів пообіцяла написати дипломну роботу та повпливати на членів екзаменаційної комісії
Асистентку кафедри рослинництва Подільського державного університету Ріту К. оштрафували на 51 тис. грн за отримання хабара. За 350 доларів посадовиця обіцяла студентові написати за нього наукову роботу і повпливати на членів екзаменаційної комісії, аби він все успішно здав.
Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, Ріта К. була призначена на посаду асистентки кафедри рослинництва, селекції та насінництва у Подільському державному університеті 1 вересня минулого року. У лютому цього року вона стала керівницею дипломної роботи одного зі студентів.
В травні студент звернувся до неї, аби уточнити вимоги щодо написання роботи. За версією слідства, у відповідь вона запевнила, що напише роботу за нього і повпливає на членів екзаменаційної комісії, за умови, якщо він дасть їй 350 доларів. Гроші вона отримала 2 червня. Після цього її викрили правоохоронці та вручили підозру.
Відомо, що в процесі слідства Ріта К. підписала з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнала провину і погодилась на обумовлене сторонами покарання. На засіданні 29 червня суддя Роман Савчук цю угоду затвердив.
Відтак жінку визнали винною у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та призначили їй 51 тис. грн штрафу. 350 доларів повернуть студенту. Вирок поки ще не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати рішення не будуть.
Додамо, що окрім асистентки поліція затримала і директорку інституту. За версією слідства, посадовиця налагодила схему отримання хабарів від студентів за складання екзаменів, написання дипломних та магістерських робіт, а також вплив на інших членів комісії під час їхнього захисту. Затримали її на хабарі в 8 тис. грн. Поки що вироку в цій справі ще немає.