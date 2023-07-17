Поліція повідомила про викриття асистентки кафедри на хабарі у червні цього року

Асистентку кафедри рослинництва Подільського державного університету Ріту К. оштрафували на 51 тис. грн за отримання хабара. За 350 доларів посадовиця обіцяла студентові написати за нього наукову роботу і повпливати на членів екзаменаційної комісії, аби він все успішно здав.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, Ріта К. була призначена на посаду асистентки кафедри рослинництва, селекції та насінництва у Подільському державному університеті 1 вересня минулого року. У лютому цього року вона стала керівницею дипломної роботи одного зі студентів.

В травні студент звернувся до неї, аби уточнити вимоги щодо написання роботи. За версією слідства, у відповідь вона запевнила, що напише роботу за нього і повпливає на членів екзаменаційної комісії, за умови, якщо він дасть їй 350 доларів. Гроші вона отримала 2 червня. Після цього її викрили правоохоронці та вручили підозру.

Відомо, що в процесі слідства Ріта К. підписала з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнала провину і погодилась на обумовлене сторонами покарання. На засіданні 29 червня суддя Роман Савчук цю угоду затвердив.

Відтак жінку визнали винною у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та призначили їй 51 тис. грн штрафу. 350 доларів повернуть студенту. Вирок поки ще не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати рішення не будуть.

Додамо, що окрім асистентки поліція затримала і директорку інституту. За версією слідства, посадовиця налагодила схему отримання хабарів від студентів за складання екзаменів, написання дипломних та магістерських робіт, а також вплив на інших членів комісії під час їхнього захисту. Затримали її на хабарі в 8 тис. грн. Поки що вироку в цій справі ще немає.