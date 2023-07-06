Затримання посадовця відбулося біля торгового центру в Шепетівці

Голову Михайлюцької громади на Хмельниччині оштрафували на 85 тис. грн за зловживання впливом. У суді слідство довело, що в 2021 році посадовець отримав від мешканця міста Полонне 3 тис. доларів в обмін на виділення йому 6 га землі. Свою провину посадовець так і не визнав і запевнив, що грошей ніколи не вимагав. Додамо, що згідно з інформацією на офіційному сайті громади, наразі її очільником є Богдан Книш.

Як йдеться у вироку Шепетівського міськрайонного суду, на початку вересня 2021 року до посадовця звернувся мешканець міста Полонне з проханням виділити йому земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. За версією слідства, сільський голова заявив, що зможе повпливати на депутатів Михайлюцької сільради, аби вони проголосували за виділення чоловікові 6 га землі, але попросив за це 3 тис. доларів.

На сесії 28 вересня 2021 року депутати за це рішення проголосували. За два дні посадовець зустрівся з чоловіком біля «Епіцентру» в Шепетівці. У автомобілі йому передали обумовлену суму – 3 тис. доларів. Одразу після цього посадовця затримали.

Чоловікові вручили підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди службовою особою), яка передбачає мінімум п'ять років тюрми. Однак у суді справу перекваліфікували за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає значно м'ягше покарання – мінімум 34 тис. грн штрафу.

На судовому засіданні, яке відбулось 28 червня, чоловік свою провину не визнав. Заявив, що ніколи не вимагав грошей за свою послугу.

«Побачивши у нього пакет, подумав, що там пляшка коньяку. Коли сіли в автомобіль і [чоловік] показав йому гроші, він зніяковів. Також зазначив, що повідомляв хлопцям, що йому нічого не потрібно, допоможе їм з землею в межах компетенції. Від грошей не відмовився, бо розгубився, однак грошей не вимагав», – наводять слова посадовця у вироку.

Сторона захисту запевняла суд, що посадовця спровокували правоохоронні органи. Однак суддя Неоніла Березюк дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Його визнали винним у зловживанні впливом та призначили 85 тис. грн штрафу.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.