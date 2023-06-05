Чоловіка затримали під час отримання частини хабара в 52 тис. грн

На Хмельниччині до шести років ув'язнення засудили начальника Чемеровецького райвідділу виконавчої служби. Чоловік отримав 65 тис. грн від чоловіка, який хотів на аукціоні викупити арештовані комбайни.

Як встановило слідство, у 2017 році Чемеровецький районний відділ державної виконавчої служби продавав арештоване майно – два комбайни. На той момент їх зберігав місцевий мешканець. Техніку виставили на торги, однак через високу ціну на торгах не було жодного учасника.

Згодом начальнику відділу виконавчої служби стало відомо, що придбати комбайни планує чоловік, який їх зберігає. Перед проведенням повторних торгів посадовець заявив йому, що за 65 тис. грн допоможе придбати техніку. Якщо ж грошей не буде, чиновник погрожував зняти комбайни із аукціону та передати на зберігання іншій людині.

Чоловік на це погодився, але водночас звернувся до правоохоронців. Спершу він перерахував частину хабара в 13 тис. грн, а вже після проведення торгів він передав 52 тис. грн готівкою. Після отримання цієї суми посадовця затримали.

Суд першої інстанції виправдав Сергія К. у зв'язку з недоведеністю його вини. Суд вирішив, що чоловіка до отримання хабара підбурювали правоохоронні органи. Однак прокуратура з таким рішенням не погодилась і подала апеляцію.

Про вирок апеляційного суду в цій справі прес-служба прокуратури області повідомила у понеділок, 5 червня.

«За апеляцією прокуратури ухвалено новий вирок, яким вказану особу засуджено за інкриміноване кримінальне правопорушення та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарський функцій на 3 роки з конфіскацією усього майна, окрім житла», – йдеться у повідомленні.