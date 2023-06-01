Підприємцю з Хмельниччини призначили 13 млн грн штрафу за ухилення від сплати податків. Про яке саме підприємство йдеться, правоохоронці наразі не зазначають.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, в 2015 році обвинувачений, який очолював приватне підприємство, продаючи сільськогосподарську продукцію під виглядом власновирощеної скористався пільгами щодо оподаткування.

Окрім того, будучи керівником іншого підприємства, він облікував безтоварні операції з нібито придбання товарів, таким чином ухилившись від сплати податку на додану вартість на суму понад 3 млн грн.

«Упродовж 2015 року він зняв з рахунків кошти, загальна сума яких перевищує 45 млн грн, з яких не сплачено майже 10 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. У такий спосіб підприємець ухилився від сплати податків у загальній сумі понад 13 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Чоловік свою провину заперечував. Однак Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним в порушенні ч.3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків) та призначив йому 13 млн грн штрафу. Також чоловікові заборонили обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на три роки.

Щоправда, вирок поки законної сили не набрав, підприємець може подати апеляцію.