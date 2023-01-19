До Кам'янець-Подільської райради Володимира Постового обрали в 2020 році

Депутат Кам'янець-Подільської райради Володимир Постовий отримав штраф за недостовірне декларування. Чоловік не вказав у декларації за 2020 рік інформацію про частку корпоративних прав, банківський рахунок та напівпричіп. Відтак, за звинуваченням НАЗК, сумарно він приховав у декларації 1,5 млн грн. Попри те, що Володимир Постовий свою провину не визнав, суд першої інстанції призначив йому 51 тис. грн штрафу. Втім, вирок наразі не набрав законної сили: депутат може оскаржити його в апеляційній інстанції.

Володимира Постового обрали депутатом Кам'янець-Подільської райради в листопаді 2020 року. Відтак у березні чоловік подавав декларацію за 2020 рік. Як встановило НАЗК, чоловік не вказав у ній інформацію про напівпричіп Schmitz, вартістю понад 70 тис. грн, частку корпоративних прав у ТОВ «Науково-виробниче об'єднання "Грот"» в сумі 1,2 млн грн, а також 228 тис. грн на банківському рахунку. Відтак сумарно в декларації не було даних про 1,5 млн грн.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, на судовому засіданні Володимир Постовий свою провину не визнав. Він розповів, що не має достатніх навичок роботи з комп'ютером, тому заповнити декларацію попросив сина. Перевіряти її він не став. Виправити декларацію у встановлений НАЗК строк до 1 грудня не міг з технічних причин: «система не дозволяла». На момент завершення судового розгляду справи повідомив, що вніс виправлення.

Свідчив у суді й син чоловіка. Він пояснив, що заповнити декларацію було складно: дані не зберігалися, треба було повертатися, дозаповнювати, зберігати чернетки. Запевнив, що вніс дані про банківський рахунок та корпоративні права.

Суддя Ксенія Шульга дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. «Відомості, вказані у декларації відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 500 прожиткових мінімумів, що дає підстави для висновку про те, що особа не могла не усвідомлювати, що відомості неправдиві і що це не описка чи помилка у підрахунку. При цьому, сплата податків з отриманого доходу не звільняє від відповідальності за недекларування майна, від оренди якого отримано цей дохід. А недостатність практичних навичок роботи на комп'ютері не виправдовує внесення до декларації недостовірних відомостей, зокрема, вибіркове зазначення об'єктів декларування», – йдеться у вироку.

Тож Володимира Постового визнали винним у порушенні ч.1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації) та призначили мінімальне за цією статтею покарання – 51 тис. грн штрафу. Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції протягом 30 днів.

Згідно з даними на YouControl, Володимир Постовий є власником акціонерного товариства «Гіпсовик», що займається виробництвом гіпсу.