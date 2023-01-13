Депутату Волинської обласної ради вручили підозру за приховування 8,5 млн грн під час подання декларації. Йдеться про декларацію 2020 року. У ній підозрюваний не вказав інформацію про продаж квартири, частку корпоративних прав у фермерському господарстві та чотири автомобілі. Імені та прізвища депутата слідчі правоохоронні органи не розголошують.

Як повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, підозру депутату облради вручили у четвер, 12 січня. За даними слідства, депутат не вніс до декларації за 2020 рік відомості про чотири транспортні засоби і напівпричіп. Відомо, що один з з них депутат придбав в декларованому році. Загальна вартість транспорту – понад 112 тис. грн.

Крім того, депутат не зазначив в декларації дані про продаж квартири у Луцьку, яку оформив на доньку з чоловіком, у сумі 2,5 млн грн.

«Також він не вказав дані про належні його дружині корпоративні права у фермерському господарстві на суму 1,9 млн грн, і «забув» про власні зобов’язання перед цим господарством, – у зв’язку із невнесенням ним вкладу до статутного капіталу у сумі понад 4 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 8,5 млн грн. Депутату повідомили про підозру за ч.1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу, а максимально – до двох років обмеження волі.