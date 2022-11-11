Уряд змінив статут НАК «Нафтогаз», яким зобов’язав топ-посадовців компанії подавати електронні декларації. Уряд вніс зміни у статут «Нафтогазу» після рекомендацій НАЗК.

Як повідомила у п’ятницю, 11 листопада, прес-служба НАЗК, 3 листопада уряд прибрав зі статуту НАК «Нафтогаз» положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.

«Після отримання відповіді від уряду та аналізу внесених змін Національне агентство вітає "Нафтогаз" у дружній сім’ї декларантів та підготувало корисні поради для декларантів-новачків», – ідеться у повідомленні НАЗК.

Тепер посадовці НАК «Нафтогаз України» є юридичною особою публічного права і зобов’язані подавати електронні декларації.

Зазначимо, що 3 листопада Кабмін змінив статут «Нафтогазу» та скасував проведення конкурсного відбору на посаду голови правління. Це рішення дозволило Кабміну призначити колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України».