Екс-міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова призначили головою правління НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на власні джерела.

Раніше цього ж дня Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Олексій Чернишов був міністром розвитку громад та територій України з березня 2020 року і членом Національної ради з питань антикорупційної політики з червня 2020 року.

До слова, Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. ЕП з посиланням на джерела у Верховній Раді повідомляла, що місце Вітренка повинен зайняти саме Олексій Чернишов.

За даними джерел УП, Мінрегіон об’єднають з Мінінфраструктури, нове відомство очолить чинний голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.