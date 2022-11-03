Екс-міністр розвитку громад Олексій Чернишов очолив «Нафтогаз»
Напередодні Чернишов пішов з посади міністра розвитку громад та територій України
До теми
Екс-міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова призначили головою правління НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на власні джерела.
Раніше цього ж дня Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
Олексій Чернишов був міністром розвитку громад та територій України з березня 2020 року і членом Національної ради з питань антикорупційної політики з червня 2020 року.
До слова, Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. ЕП з посиланням на джерела у Верховній Раді повідомляла, що місце Вітренка повинен зайняти саме Олексій Чернишов.
За даними джерел УП, Мінрегіон об’єднають з Мінінфраструктури, нове відомство очолить чинний голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.