Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади Міністра розвитку громад та територій України», – написав чиновник.

Олексій Чернишов був міністром розвитку громад та територій України з березня 2020 року і членом Національної ради з питань антикорупційної політики з червня 2020 року.

До слова, Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. ЕП з посиланням на джерела у Верховній Раді повідомляла, що місце Вітренка повинен зайняти саме Олексій Чернишов.

За даними джерел УП, Мінрегіон об’єднають з Мінінфраструктури, нове відомство очолить чинний голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.