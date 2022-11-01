Ймовірно, Олексій Чернишов стане новим керівником «Нафтогазу»

На найближчий пленарний тиждень у Верховній Раді заплановане звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій у зв’язку з переходом на нову посаду, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За моєю інформацією, на найближчий пленарний тиждень заплановане кадрове питання. Пов’язане з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду. Начебто саме міністерство регіональної політики мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю [Олександру] Кубракову», – написав він у своєму Telegram-каналі у вівторок, 1 листопада.

Перед цим «Економічна правда» повідомила, що уряд готується звільнити Юрія Вітренка з посади голови «Нафтогазу» і призначити на його місце Олексія Чернишова.

Вітренка призначили головою «Нафтогазу» 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік.

За процедурою, Вітренка мала б звільнити Наглядова рада Нафтогазу, однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує її функції.

«Економічна правда» зазначає, що Вітренко вже написав заяву про відставку. Однак офіційних підтверджень цієї інформації немає.