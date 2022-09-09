НАК «Нафтогаз України» подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі щодо дій російського газового монополіста компанії «Газпром». «Нафтогаз» вимагає від російської газової компанії повністю розрахуватися за транзит газу за контрактом, що включає умову «качай або плати».

«Оскільки транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах «качай чи плати», а росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода, ми вимагаємо від Газпрому розрахуватись у повному обсязі», – написав голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко у Facebook.

Він наголосив, що «Нафтогаз» оцінює можливість заяви додаткових умов.

«Ми використовуємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусимо їх заплатити і цього разу», – заявив

Сума позову не розголошується.

«І хоча арбітраж – це завжди складний і тривалий процес, я вірю, що «Нафтогаз» повторить успіх Стокгольму-2019. І Україна теж неодмінно переможе!», – додав він.

Як повідомили у прес-службі «Нафтогазу», від «Газпрому» вимагають повернути кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

Нагадаємо, у липні повідомлялось, що «Нафтогаз України» має намір подати позов на російський «Газпром» за скорочення транзиту природного газу територією України нижче за обсяги, вказані у контракті.

На початку травня «Нафтогаз» зняв із себе відповідальність за постачання до Європи, оскільки частину ГТС захопив агресор. Тоді ж транзит російського газу через Україну почав скорочуватись через дії окупантів.