Жодних реальних механізмів зупинити запуск «Північного потоку-2» немає, вважає голова НАК «Нафтогаз»

Росія не хоче вести переговорів з Україною щодо транзиту газу після 2024 року. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко, повідомляє Reuters.

«Ми обговорюємо це з американцями й німцями, що кожна сторона хотіла б продовження угоди про транзит, але росіяни не хочуть навіть починати розмову», – заявив він.

Вітренко розповів, що про можливість продовження транзиту з РФ не ведеться жодних ані формальних, ані неформальних обговорень.

Окрім того, за словами Вітренка, попри те що Україну залучили до процесу сертифікації «Північного потоку-2», жодних реальних механізмів зупинити запуск газогону немає.

Водночас голова «Нафтогазу» зазначив, що Київ готовий звертатися до міжнародного суду, якщо «Північний потік-2» отримає сертифікати для запуску всупереч європейському законодавству.

Вітренко також наголосив, що якщо контракт на транзит газу через Україну не буде продовжений, то використання обох газопроводів «Північний потік», які прокладені безпосередньо до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням блакитного палива в Європу. За його словами, це зробить ЄС більш вразливим для політично мотивованих перебоїв у постачання і цінових стрибків.

Нагадаємо, що 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік-2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини, Фінляндії, Швеції та Данії.

Загалом процес сертифікації «Північного потоку-2» має завершитися до 8 січня. Запуск газогону без сертифікації карається штрафом.

Після запуску «Північного потоку-2», транзит російського газу до Європи через Україну зменшиться, адже наразі Україна є основним транзитером російського газу до Європи.

21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку-2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Водночас для України жодних гарантій транзиту немає.