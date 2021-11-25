Адміністрація Байдена намагається уникнути санкцій проти німецьких компаній, які задіяні в будівництві газопроводу

Адміністрація американського президента Джозефа Байдена впродовж останніх тижнів контактувала з ключовими сенаторами-демократами для того, щоби вони допомогли прибрати поправку з оборонного бюджету NDAA-2022 щодо обов’язкових санкцій проти «Північного потоку-2» (Nord Stream 2). Про це повідомило американське впливове видання Foreign Policy, пише «Укрінформ».

Видання зазначає, що адміністрація Байдена «тихо лобіює союзників-демократів на Капітолійському пагорбі», щоби вони скасували поправку із санкціями щодо російського газопроводу «Північний потік-2», які включені в щорічний законопроект про оборонні потреби.

За даними Foreign Policy, високопоставлені представники адміністрації впродовж минулого тижня намагалися переконати сенаторів від Демократичної партії у необхідності скасування поправки, яка зобов’язувала Білий дім ввести обмеження проти всіх без виключення компаній, причетних до проекту російського газопроводу. Видання зазначає, що у випадку затвердження такої поправки, президент, по суті, втратить «привілей виконавчої влади» щодо виведення з-під санкцій юридичних та фізичних осіб на свій розсуд.

У такий спосіб адміністрація Байдена нібито намагається уникнути санкцій, спрямованих проти німецьких компаній – учасників будівництва газопроводу.

Це викликало гнівну реакцію з боку республіканців у Конгресі. Головний республіканець у Комітеті з питань Збройних сил Палати представників конгресмен Майк Роджерс заявив, що адміністрація Байдена намагається своїм «катастрофічним рішенням» щодо «Північного потоку-2» підірвати безпеку союзників США в Європі. Він також звинуватив Білий дім у тому, що той застосовує «тактику залаштункового тиску», оскільки знає про двопартійну опозицію Конгресу щодо російського газопроводу.

Тим часом кілька помічників американських законодавців висловили думку, що адміністрація Байдена «веде програшну битву на Капітолійському пагорбі» проти обов’язкових санкцій. Палата представників вже підтримала законопроект про оборону на 2022 рік із санкціями проти російського газопроводу. Для остаточного затвердження документ повинен пройти голосування ще й у Сенаті.

Зазначимо, що на початку листопада група сенаторів-республіканців внесла правку до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік. Внесена норма повторює формулювання, затверджені Палатою представників щодо введення обов’язкових санкцій проти всіх компаній, причетних до проекту про «Північний потік-2».

Цікаво, що раніше видання Politico писало, що президент США Джо Байден у 2021 році тричі відхиляв санкції щодо РФ, аргументуючи це тим, що вони «недостатньо жорсткі».