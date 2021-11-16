Байден тричі за рік відхиляв запропоновані санкції проти РФ, вважаючи їх недостатньо жорсткими

Президент США Джо Байден у 2021 році тричі відхиляв санкції щодо РФ, аргументуючи це тим, що вони «недостатньо жорсткі». Про це повідомляє видання Politico.

Журналісти нагадують, що жорстка позиція Байдена у відносинах із Кремлем простежувалася з початку його президентства. Однак згодом Байдена почали звинувачувати у «м'якості та обережності щодо російської влади».

Доказом цього вважають нарощування Росією військової сили біля кордонів України та ймовірне вторгнення, а також напружена ситуація з мігрантами на білорусько-польському кордоні, яку Путін використовує для тиску на країни НАТО.

Проте співрозмовники Politico в адміністрації президента розповіли, що коли представники ради нацбезпеки пропонували Байдену пакет санкцій проти Росії раніше цього року, він відправляв його їм тричі назад, аргументуючи це тим, що вони «недостатньо жорсткі». Президент США «хотів переконатися в тому, що санкції будуть "розумними" і добре продуманими для того, щоб вони змінили поведінку Кремля».

Позицію Джо Байдена щодо Кремля підтримують заступник Державного секретаря США Ентоні Блінкен та його заступник Вікторія Нуланд. Проте радник із національної безпеки Джейк Салліван, його головний заступник Джон Файнер і міжнародний посланник Байдена з клімату Джон Керрі є прихильниками більш обережної лінії щодо Росії.

Салліван, Файнер та Керрі аргументують свою лояльнішу позицію до Москви необхідністю працювати над пом'якшенням наслідків зміни клімату, а також над контролем за ядерними озброєннями.