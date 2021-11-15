Німецьке федеральне мережеве агентство (BNetzA) дозволило українській компанії «Нафтогаз» брати участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2» компанії Nord Stream AG, повідомила у понеділок, 15 листопада, прес-служба «Нафтогазу».

Як наголошується у повідомленні, позиція Києва полягає в тому, що «Північний потік-2» не може бути сертифікований, оскільки компанія не забезпечила його повну відповідність європейському законодавству і «Нафтогаз» готовий надати свої аргументи.

Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, що оператор газогону знаходиться в залежності від російського «Газпрому», не забезпечено доступ інших замовників до транспортування газу через «Північний потік-2» на всій його протяжності (від початкової точки в Росії до кінцевої в Німеччині), як цього вимагає законодавство.

«Запуск «Північного потоку-2» підсилить домінуюче становище Газпрому та завдасть удару по конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших європейських країн. Регулятор має це врахувати», – зазначив Вітренко.

Як уточнив гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон, німецький регулятор наголосив, що «Оператору ГТС України» відведена окрема роль, як компанії, що володіє «унікальною експертизою в питанні транспортування газу до ЄС».

«У нас є вагомі аргументи – як технічні, так і політичні, – які мають покласти край російським спекуляціям на європейському газовому ринку. Ми прагнемо не допустити енергетичної ізоляції України», – наголосив Макогон.

Нагадаємо, що 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік-2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини, Фінляндії, Швеції та Данії.

Загалом процес сертифікації «Північного потоку-2» має завершитися до 8 січня. Запуск газогону без сертифікації карається штрафом.

Після запуску «Північного потоку-2», транзит російського газу до Європи через Україну зменшиться, адже наразі Україна є основним транзитером російського газу до Європи.

21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку-2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Водночас для України жодних гарантій транзиту немає.