Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника, який донедавна впродовж семи років обіймав посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як повідомила в четвер, 12 травня, прес-служба НАЗК, на новій посаді він відповідатиме за:

координацію взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Артем Ситник також виконуватиме обов’язки голови НАЗК в разі відсутності останнього.

У 2015 році Артем Ситник за результатами першого в Україні незалежного конкурсу на посаду керівника органу влади був призначений на посаду голови Національного антикорупційного бюро України. Він обіймав цю посаду до 2022 року та з командою фактично створив цей орган.

У квітні 2022 року повноваження Ситника як директора НАБУ закінчилися, наразі цим відомством тимчасово керує Гізо Углава.