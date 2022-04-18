Гізо Углава дотепер був першим заступником директора НАБУ

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Гізо Углава приступив до виконання повноважень директора цього відомства. Це сталося у зв’язку з тим, що повноваження директора НАБУ Артема Ситника закінчилися, у зв’язку з чим його звільнили.

«З 17 квітня 2022 року, у зв’язку із припиненням повноважень Директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава», – йдеться в повідомленні НАБУ, опублікованому в понеділок, 18 квітня.

12 квітня директора НАБУ Артема Ситника було звільнено через те, що строк дії його повноважень завершився. Він обіймав посаду директора НАБУ з 16 квітня 2015 року. Відповідно до закону про НАБУ, у разі припинення повноважень або звільнення директора усі його повноваження виконує перший заступник до дня призначення нового керівника.

Хто такий Гізо Углава

Гізо Углава народився 18 листопада 1975 року в м. Кутаїсі, Грузія. З 2015 року він є громадянином України. Углава – один із ідеологів ідеї створення НАБУ. У квітні 2015 року він був призначений на посаду першого заступника директора.