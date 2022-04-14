Руслан Стрілець замінив на посаді міністра екології Романа Абрамовського

Верховна Рада призначила Руслана Стрільця на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Відповідне рішення підтримали 285 депутатів у четвер, 14 квітня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

З 3 листопада Стрілець виконував обов’язки міністра. Це сталося після того, як Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Романа Абрамовського.

До того Стрілець обіймав посаду заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Ще раніше - очолював Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, а також був заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля.