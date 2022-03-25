Колишній міністр аграрної політики Роман Лещенко пішов з посади через важку спадкову хворобу. Про це він повідомив у четвер, 24 березня.

«Я зробив усе, щоб по максимуму налагодити роботу [міністерства під час війни]. Але зараз я веду війну не тільки з нашим спільним ворогом, але й з важкою спадковою хворобою. Вона не має прописки, через неї стан мого здоров’я постійно погіршується. Тому я змушений залишити посаду міністра агрополітики – з важким серцем, але зі щирою вірою у відновлене Міністерство аграрної політики та продовольства України», – написав Роман Лещенко у Facebook.

Нагадаємо, Роман Лещенко подав у відставку з посади міністра аграрної політики 23 березня. 24 березня Верховна Рада звільнила його з посади і призначила новим міністром аграрної політики народного депутата від «Слуги народу» Миколу Сольського.