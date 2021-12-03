Слідство вважає Курта Гросанса підозрюваним у замовленні вбивства Романа Лещенка, однак захист американця переконує, що у нього не було підстав замовляти вбивство міністра

Підозрюваними в замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка виявилися його колишній бізнес-партнер, американець Курт Гросанс зі своєю помічницею і перекладачкою Оленою Богач. Захист підозрюваних вважає, що злочин було спровоковано.

Як пише «Бабель» у статті від 3 грудня, Гросанс приїхав до України у 2017 році, щоб займатися агробізнесом та заробляти гроші. Він вклав кілька мільйонів доларів, купив комбайн та почав щось вирощувати. Українка Олена Богач працювала його помічницею та перекладачкою.

У березні 2018 року Роман Лещенко влаштувався на роботу в його компанію, де пропрацював півроку, але вже через кілька днів почав виводити з неї гроші. Відповідні договори, які підтверджують цю інформацію, журналістам показав адвокат американця Тарас Безпалий. Частину грошей Лещенко від імені ТОВ «Гросанс» надав компанії «Прогрес», яку він сам заснував у 2016 році і яку очолював до літа 2020 року (пізніше «Прогрес» очолила дружина Лещенка). За договором, ці гроші були надані як поворотна фінансова допомога, проте компанія повернула лише 3,3 млн грн з 6,6 млн грн. Щоб повернути гроші своєї компанії, Гросанс пішов до суду. Загальна сума позову з урахуванням збитків була близько 27 млн грн.

За версією Лещенка, все було інакше. Вони з Гросансом заздалегідь домовилися використати «Прогрес» у бізнесі – виплачувати через неї зарплати, купувати паливо тощо. Про кожну транзакцію за рахунками «Прогресу» фермеру надходили сповіщення. Утім адвокат американця цю заяву Лещенка зі своїм підзахисним ще не обговорював, а тому не коментував її.

«Курт кілька разів звертався до судів з позовами проти «Прогресу» і програв — строки повернення грошей на той час не закінчилися. У цивільному суді йому відмовили, бо нібито суд дав запит за місцем реєстрації Лещенка, а там відповіли, що такий громадянин за цією адресою не зареєстрований. На цій підставі суд відмовився розглядати справу. Після цього, щоб стягнути гроші, Гросанс звернувся до американського суду», – йдеться в публікації.

Також «Бабель» з посиланням на слова адвоката американця пише, що Крім судів, Курт Гросанс вирішив діяти самостійно. Він попросив свою помічницю Олену Богач знайти людину, яка збере інформацію про Лещенка, щоб посилити переговорну позицію та переконати його повернути гроші. Адвокат запевнив, що про вбивство не йшлося.

Богач знайшла Дмитра Коваленка, який попросив за таку послугу 150 тис. доларів. Зрештою, Коваленко отримав гроші і зник, не зібравши жодної інформації.

Поліція вважає, що Коваленко в цій історії мав іншу роль. Вони називають його «колектором» і кажуть, що він мав вибити у Лещенка борг.

Коли Коваленко зник, американець сказав своїй помічниці, що з цією ситуацією треба щось робити. Після цього, згідно з матеріалами справи, вона у спортзалі познайомилася з Володимиром Черненком і розповіла йому і про Коваленка, і про Лещенка. Однак «Бабель» зазначає, що його ім’я, ймовірно, змінене, оскільки він розмовляє з кавказьким акцентом.

Черненко сказав Олені Богач, що може знайти боржника та поставити йому будь-які запитання. На допиті Черненко заявив, що у серпні 2021 року Богач за вказівкою Гросанса просила вбити Коваленка і готова була за це заплатити. Це міститься в матеріалах справи, якими володіє адвокат американця.

Також під час допиту Черненко розповів, що у разі, якщо він вб’є Коваленка, йому запропонують вбити Лещенка. За вбивство Коваленка йому пообіцяли 20 тис. доларів, з яких 10 тис. доларів він отримав авансом. Водночас, зі слів Черненка, за вбивство Лещенка йому пообіцяли дати більшу суму.

Адвокат американця піддав сумніву слова Черненка. «Тобто Олена знайомиться у спортивному клубі незрозуміло з ким і розповідає, що має намір замовити вбивство першому зустрічному. Це викликає багато запитань», – наголосив він.

Також адвокат Курта Гросанса заявив, що Черненко неодноразово провокував його підзахисного і Богач на насильство, однак вони відповідали, що їм лише потрібно повернути гроші. Зрештою Гросанса навіть приводили до кімнати, де на підлозі лежав зв’язаний Коваленко. На запитання про гроші Коваленко сказав, що він їх витратив. За словами адвоката, американець попрощався з ним і пішов, водночас прохань про вбивство не було.

Згодом Коваленка нібито вбили, фото його «трупа» надіслали американцеві. Пізніше стало відомо, що це було інсценування. Після цього Богач продовжувала працювати з Черненком.

Адвокат розповів, що Гросанс і Богач просили Черненка виконати роботу, яку вони замовляли Коваленкові, – зібрати інформацію про Лещенка. Однак Черненко наполягав на вбивстві. Американець на цій зустрічі сказав: «Мені байдуже, якщо ви його вб’єте. Я не замовлятиму це, але якщо вам доведеться його вбити, мені насправді все одно». У зв’язку адвокат Гросанса наголосив, що таку заяву навряд чи можна інтерпретувати як замовлення вбивства людини.

Зрештою деякі заяви курта з оперативних відео невідомі. Як пояснив адвокат, у всіх матеріалах негласних слідчо-розшукових дій чітко розписано, що кажуть Черненко та Олена. А там, де Гросанс, написано: «говорить англійською мовою».

«Щоб глибше зрозуміти, треба отримати всі матеріали з оригіналом записів, тоді можна буде детальніше аналізувати. Ми подамо таке клопотання на апеляції», – заявив Безпалий.

Також він зазначив, що американець не зацікавлений у вбивстві Лещенка, оскільки є можливість повернути гроші правовим шляхом – через американський суд.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про розкриття замаху на Романа Лещенка 18 листопада. 19 листопада суд арештував підозрюваних. Під час цього засідання Гросанс переклав всю вину на Богач, оскільки він не розуміє української мови і не знав про всі її домовленості з кілером.

Роман Лещенко, у свою чергу, стверджував, що борги, про які йдеться, є «вигаданими».