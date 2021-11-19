За даними МВС, замах на Романа Лещенка замовили через корпоративний конфлікт 2018 року

Печерський районний суд міста Києва заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса та його помічницю, громадянку України Олену Богач. Їх підозрюють у справі про замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Про ображання запобіжного заходу підозрюваним повідомили «Ґрати» 19 листопада. На засіданні Богач заявила, що була помічницею Гронанса, свою провину вона не визнає.

Олена Богач під час судового засідання 19 листопада / фото «Ґрати»

Сам американський бізнесмен в суді переклав всю вину на Богач. Мовляв, він не розмовляє українською і не знав про що вона домовлялася із кілером.

Курс Гросанс під час судового засідання 19 листопада / фото «Ґрати»

Гросанс веде аграрний бізнес в Україні та у 2018 році найняв Лещенка топ-менеджером своєї компанії. Згодом бізнесмен звинуватив його в розкраданні 250 млн доларів США і намагався стягнути їх через суд.

За версією слідства, для стягнення боргу Гросанс навіть найняв колектора, однак той взяв гроші, нічого не зробивши. Згодом бізнесмен разом із Богач замовили кілера, який мав би спершу вбити колектора, а згодом завдати фізичної шкоди Лещенку.

Про те Лещенка готується замах, поліцейські дізналося ще у серпні цього року, та знайшли для американського підриємця підставного кілера, який насправді був поліцейським під прикриттям.

Про запобігання спроби замаху на Романа Лещенка повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на екстреному брифінгу 18 листопада. Він розповів, що замовниками вбивства була громадянка України і громадянин США, їх затримали. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.