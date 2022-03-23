33-річний Роман Лещенко очолював міністерство аграрної політики з кінця 2020 року

Міністр аграрної політики України Роман Лещенко подав заяву про відставку. Цю інформацію він підтвердив «Економічній правді» 23 березня.

За даними «Економічної правди», про свою відставку Лещенко оголосив ввечері співробітникам міністерства. Після того, як Верховна Рада проголосує за його відставку, обов’язки міністра виконуватиме заступник Лещенка – Тарас Висоцький.

Профільний сайт AgroPolit також інформує, що 24 березня під час засідання аграрного комітету звітуватиме Роман Лещенко, цього дня можуть розглянути його відставку в парламенті.

Наразі немає інформації про причини відставки Романа Лещенка.

Нагадаємо, що 33-річний Роман Лещенко очолював міністерство аграрної політики з кінця 2020 року. До призначення Лещенко очолював Держгеокадастр, а до цього був уповноваженим президента України із земельних питань.